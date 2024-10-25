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桃市消三民分隊寓教於樂 讓孩童萬聖節安全玩
下周四就是西洋萬聖節，桃園市消防局第一救災救護大隊三民分隊到幼兒園舉辦「萬聖節安全玩」消防宣導活動，體驗卡通人物裝扮和闖關遊戲，讓孩童在輕鬆愉快的氛圍中，學習重要安全的消防知識，享受節慶同時，也能兼顧自身安全。
參與的孩童們穿上動物裝扮或卡通超級英雄服飾，駕駛萬聖節限定的蝙蝠消防車，穿越重重障礙完成指定任務，對著關主大聲喊出防火標語，便能獲得「不搗蛋就給糖」的小禮物獎勵。
在「滅火器大戰火災怪物」這關中，孩童們輪流試著學習操作滅火器，對可怕的火災怪物射擊，學習正確的滅火動作，讓消防知識從小深植；另在「愛拚才會贏」關卡，孩童與消防哥哥一起比賽，完成拼圖之餘，更能學習圖像帶來的各項防火防災相關知識。
分隊長黃柏豪表示，萬聖節是孩子期待的節日之一，藉著歡樂的氣氛，讓孩童學習重要的消防安全知識，尤其是在萬聖節期間，不少爸媽會在家中布置燈飾，若使用蠟燭更得注意用火用電安全。
黃柏豪說，希望透過「萬聖節安全玩」活動，讓越來越多孩童了解防災重要性，防災教育應該從小認識，只有讓孩子們從小樹立正確的安全意識，才好應對未來各種突發情況。
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