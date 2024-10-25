林口警受理車禍遭控沒酒測 分局坦承疏失：加強教育未懲處

新北市林口警分局文林所一名員警，本月23日處理一起車禍案件，員警受理開立受（處）理案件證明單予雙方，未對雙方實施酒測，事後機車騎士的女友透過網路社群貼文，指控員警疏失。林口警分局坦承疏失，會加強員警法令教育及正確觀念，無懲處員警。

據了解，謝姓男子（19歲）這個月23日11時51分左右，騎乘一輛機車載同女友準備去看夜景，途中騎經新北市林口區中山路與文化三路口停等紅燈，疑因機車排氣管聲音較大，遭牽著腳踏車走在行人穿越道的張姓男子（41歲）刻意碰撞，雙方爆發口角。

過程中，張男嗆謝「你們來林口的車都那麼吵」、「我就是故意要亂你們」這讓謝男的女友氣壞回嗆「我繼續錄你啊！我就錄你」張回嗆「妳錄影沒有刪掉的話，我一定找妳到底」。

林口警分局文林派出所獲報「糾紛」派員趕抵，謝男指控張男刻意牽腳踏車碰擊他機車，檢視雙方車輛並無明顯車損，警帶同雙方返所調查。謝不願對張提告毀損，警以交通事故案件處理，並依規定開立受（處）理案件證明單予雙方，但卻未對雙方實施酒測。