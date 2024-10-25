聽新聞
0:00 / 0:00
嬤兩年不見孫起疑…嘉縣夫婦認掩埋死因不詳嬰屍 夫妻均被判6月徒刑
嘉義縣中埔鄉陳姓鄉民與莊姓妻子夫婦，被控2年前掩埋死因不詳嬰兒屍體，因陳男母親不見孫子起疑曝光，嘉檢依遺棄屍體罪起訴，法院考量2人坦承知錯，今天判處夫婦都6月徒刑，莊妻緩刑2年，可上訴。
法院簡易判決書說，審酌陳男、莊女身為父母，甫出生嬰兒因不詳原因死亡，未採取妥善處置方式，陳男以毛巾包裹後棄置，所為實在不該，惟顧及2人均坦承知錯，因事發突然、家境欠佳而未找葬儀社妥適辦理。
法院表示，陳男、莊女均判處有期徒刑6個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1天。莊女緩刑2年，應於判決確定後1年內向公庫支付新台幣8萬元；陳男因公共危險案件經判決處刑及執行完畢，不予緩刑。
此案是嘉市警局1月間接獲某婦人報案，指居住中埔鄉偏僻村落的大嫂，2022年懷孕同年在住家分娩出1名嬰兒，她將大嫂產子情形告知同住母親陳姓婦人，但2年來陳婦母女都沒看到嬰兒，疑有不測，向警方報案。
市警局將案件移至中埔警分局承辦，經調查懷疑2年前嬰兒失蹤與其父親有關，對父親測謊，陳男測謊未通過，事後陳男與妻子莊女均坦承2年前小孩出生後，就已全身發黑死亡，因此帶至住家後山就地掩埋。警方動員人力到陳男住家後山搜索，未發現嬰兒遺骸，無法釐清死因，依遺棄屍體罪嫌函送法辦，嘉檢偵結起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言