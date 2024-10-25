風強雨大！太魯閣山區連3起山域事故 1人已救下山2人待援

颱風外圍環流及東北季風共伴影響，太魯閣國家公園高山近日颳起強風大雨，接連發生3起山域救援事故，其中1人救下山，待援2人中有1人失溫、肺水腫，情況較嚴重，因天候不佳直升機無法吊掛，消防局集結地面部隊趕往救援。

花蓮縣消防局23日接獲通報，一行3人攀登奇萊東稜，其中一名女山友因為腹痛無法行走，在北鞍山屋待援。消防局連續兩天申請空勤直升機救援，但因山區天氣太差，側風強、雲層厚，直升機無法降落。

消防局第一大隊大隊長林武正說，奇萊東稜路線難度高，前後都是斷崖，必須背重裝至少走3天，已集結太魯閣國家公園管理處、高山協作等共10名救援人力帶藥物趕往山上救人，昨天推進到成功山屋，原本試圖攀上稜線，但山上大雨又遇強風，只好先撤回山屋，今天再攻稜線，預計明、後天才能接觸到患者，還是會持續申請空勤支援，努力盡早將傷患救下山。

花蓮縣消防局昨天又接到另一起通報，也是一名女山友走鋸東山，因天氣不好跌倒幾次，腳部不舒服，無法行走，自行請求救援，今天已由救難人員平安帶下山。

此外，南湖大山也有一名女山友，前天與另一名山友由山屋出發到馬比杉山，因山區下雨起霧迷途，高山協作當晚兩度搜尋未果，昨天凌晨通報消防局，幸好清晨5時許其中1人回到山屋求援，協作再出發到上圈谷將女山友背回山屋，但已嚴重失溫，意識不清且有肺水腫情況，協作立刻為她做回溫動作，並送進加壓艙加壓，持續觀察狀況，目前還在山屋待援。