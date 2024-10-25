疑路口行車糾紛…男騎士突亮西瓜刀逼近 苗栗大專生嚇壞急後退

苗栗縣後龍鎮市區昨（24日）發生一起疑似行車糾紛，一名騎YouBike大專男學生遭後方騎機車男子追上，頭戴安全帽的黑衣惡男竟當街亮出一把西瓜刀威嚇男學生，惡行惡狀全被PO網；轄區警方表示，目前尚未接獲報案，已主動調閱監視器調查，將追究亮刀男子刑責。

有網友在threads上以「摩托車拿武器…誇張」為題貼文，指昨天下午4點30分左右，在後龍鎮市區的中華路、中山街路口，一名專科男學生騎著YouBike，在路口等到紅燈的時候，身後突然竄出一名年輕男子，疑似持著西瓜刀靠近，嚇得男學生趕緊往後退，雙方一陣對話後，亮刀男折返騎機車離去。

據了解，被害男學生疑似跟2名共乘機車的年輕男子發生行車糾紛，男學生在路口停等紅燈時，遭到騎士手持西瓜刀，還以身體碰撞恐嚇，嚇得學生不斷後退閃躲，同行4名騎YouBike學生也被嚇到，幸好都未受傷。