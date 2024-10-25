高麗菜商遭極刑凌虐致死 檢警追查背後委託討債主嫌

雲林縣今年1月至3月發生的徐姓蔬菜運商人遭強押囚禁54天並以極刑凌虐致死案，檢警今天依凌虐致死罪起訴施暴主嫌的高姓、林姓及龔姓男子；檢警發現高男在凌虐過程都把殘暴討債過程錄影傳給另一名神祕男子，檢警正全力追查這名背後委託討債的男子。

檢方指出，這起駭人聽聞的凶殘凌虐討債事件，發生在今年1月18日，以經營高麗菜運銷為業的徐姓被害人為宜蘭人，但長期在雲林西螺經營高麗菜買賣生意，去年和朋友共同投資，進行一樁高達3千8百萬元的高麗菜交易，事後因分帳發生糾紛。

今年1月18日高姓男子（26歲，高雄人）受託討債，即夥同林姓男子（23歲）及另兩名林姓及曾姓共4人，分乘兩部車到虎尾鎮在快速道路附近一間鐵皮屋，將徐男強行押走，當天馬上將徐男押至南投竹山一間茶廠關了兩天。

1月20日凌晨再將徐男押至高雄三民區一家洗車場囚禁3天，即開始將徐男捆綁施暴並拒絕提供飲食，這3天連續以棍子籐條毆打徐男，甚至用瓦斯槍噴火燒他的腳，施暴過程十分凶殘，並全程錄影拍照，再傳給教唆討債的人「交差」。

直至1月23日凌晨，高向屏東龔姓友人商借鴿舍持續凌虐拘禁，期間禁食禁水並不斷拷打甚至用針刺指甲施以極刑，過程一樣都拍攝外傳，直至3月11日下午徐男不堪極度凶殘凌虐，加上多日未進食，器官衰竭死亡。

當天高嫌清洗屍體後，就要求劉姓、黃姓男子把屍體載至雲林縣斗南一處汽車旅館伴屍四天，於3月15日自首，為高姓主嫌製造犯案斷點，高男確認頂替的劉、黃兩人被羈押後，於3月17日隨即逃亡至柬埔寨躲避，9月8被譴返逮捕。