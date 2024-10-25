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粗心父將小孩學費1萬2千忘在計程車上 中警靠電眼迅速尋回
台中一名粗心父親從北部搭計程回台中後，將小孩學費忘在計程車上，昨天凌晨急著到派出所報案，熱心員警靠電眼迅速查出他搭的計程車，聯絡上司機，尋回小孩的學費1萬2千元。
昨天凌晨2時，台中市大雅警分局潭子分駐所警員劉采婷值班時，鄭姓男子到派出所報案，稱錢包遺留在計程車上，急需警方協助。
鄭男表示，他從新北板橋車站搭計程車回到台中潭子，到家時才發現錢包不見，認為應該是遺留在計程車上，因錢包內有1萬2千元是要繳小孩的學費，他沒有記下計程車號，不知所措，只能求助警方。
警方立即調閱監視器確認車號，司機很可能正開回新北的路上，為抓緊時間，警員10分鐘內調閱到車號，順利聯繫上蘇姓司機；司機說，還好警方迅速聯繫，不然他已經要開到苗栗去，司機非本地人，也不會使用電子地圖，熱心的警員打電話指引司機開到潭子聯絡道附近超商，司機順利返還錢包給鄭男，鄭男與蘇姓司機都很感謝警方積極協助。
潭子分駐所長張崑泰表示，出門在外搭車時個人貴重物品務必留意，下車前也請再次檢查個人物品有無遺留在車上，搭乘計程車時也可以隨手紀錄車牌號碼並告訴家人，確保人身安全並預防意外發生。
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