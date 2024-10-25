高雄10月男嬰遭棉被壓頭、強硬餵食 保母還辯：家長同意

高雄一名陳姓保母被控訴照顧10個月大嬰兒時，不僅用鐵湯匙強硬餵食，嬰兒跌倒臉部撞地後流血，保母當下竟在滑手機、未即時處理，甚至讓嬰兒從沙發上跌落，用棉被蓋住睡著嬰兒頭部，該保母事後澄清當下都有告知家屬並取得同意；嬰兒母親則說，退托後調閱監視器才發現一連串保母離譜行徑，社會局則認為保母確實不當，將啟動專案輔導。

這起事件被曝光到「高雄保姆及家長交流區」，才被發現當事保母竟然就是該社群的版主，保母甚至還輕描淡寫訕笑「這邊應該比較想聽到有沒有人要周杰倫的票」。

該保母說，當時孩子跌倒趴地流血，她確實沒有馬上發現並繼續使用手機，後續發現流血，有向家屬報告傷口處和道歉，稱從未想隱瞞，「是我太自以為是，沒有想到是嘴巴的部分朝下並流血，抱起來後第一件事拍影片給媽媽看」；此外家長同意將透氣被子蓋在孩子臉上，厚被子是蓋身體，是增加重量和安全感，「滑手機是在等入睡，這點我很抱歉」。

對於用鐵湯匙強硬餵飯，該保母解釋，經評估寶寶可以使用鐵湯匙，從未因此受傷，扶頭是讓孩子躺好一點，否則身體前傾無法餵食，家長都知曉且同意，「當下絕沒有蓄意、故意推寶寶」；而孩子吃手就遭彈嘴巴，保母有說有經家長同意，「當保母以來，家長與保母溝通後理念相同才會進行，我很抱歉，後續再也不會有不尊重家長和寶寶的行為」。

該名孩子的母親表示，最初是在臉書上看見有其他人推薦該保母，她在退托前才發現該保母離譜行為，對方疑似推孩子去撞圍欄，孩童跌倒流血是在7月份、孩子6個月大左右，保母事後雖有道歉，但事後看監視器，保母當下還在滑手機，保母也向他解釋孩子沒有牙齒，傷勢不嚴重不需就醫，後續調閱畫面後，就陸續發現保母餵食時強將孩子往後推。後續保母中心已開違規單並通報社會局，若保母未申覆就會確定開罰。

社會局表示，本案幼兒已10個月大，已在學習爬行階段，應放置在平坦及有安全防護的空間並專心看顧，保母將幼兒獨自於未有圍欄的沙發，有讓幼兒有跌落危機，此外市府已多次宣導幼兒睡眠安全，1歲以下幼兒應遵守「不趴睡、不用枕、不同床、不悶熱、不鬆軟」，該保母以棉被、紗布巾鋪蓋頭部又以趴姿讓幼兒入睡，易發生睡眠意外事件。