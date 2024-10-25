男子離奇爬上維修通道 墜落桃機二航廈出境大廳不治

桃園國際機場第二航廈今天（25日）凌晨4時許，一名男子不明原因墜落至三樓出境大廳地面，巨大聲響引起附近工作人員注意並報警處理，桃機醫療中心到場後將男子送往聯新醫院搶救，可惜男子仍傷重不治，由於男子身上沒有證件，警方調閱監視器後在停車場內找到男子駕駛的車輛，調閱車籍資料後已通知家屬前來協助釐清案情。

警方調查，墜樓的41歲邱姓男子昨天下午4時許就自行開車至桃機停車場停放，隨後就在出境大廳走動。今天凌晨3時許，邱男趁著施工人員沒注意時，從二航廈出境大廳四樓一處管制門進入工區，隨後爬上二航廈屋頂的維修貓道，直到4時許不明原因墜落，現場高度約為10公尺。

據了解，警方已聯繫上邱男家屬，家人不清楚他為何會出現在機場，也不清楚他為何墜樓，目前已搭車自花蓮北上，到場協助警方釐清案情。

機場公司表示，今天凌晨4時營運控制中心接獲通報，一男子墜落至3樓出境大廳，立即派員前往並通知聯新醫療、北消、清潔及維護單位；4時19分將傷者送至聯新醫院治療，惟因傷者頭部受創意識不清，經急救無效仍宣告不治。

機場公司說明，意外發生後清晨4時即啟動緊急應變機制，並召集相關單位了解事發經過。經查該男子今天凌晨3時22分時，未經現場電梯檢修作業中三菱電機工作人員的許可，於工作人員撤場時趁隙逕自從4樓電梯廳非管制區進入有門鎖的維修通道，不久後自4樓維修通道墜落至3樓出境大廳地面。

機場公司強調，本事件未影響機場營運，對於合約商違反作業規定追究責任，同時進行內部檢討，並配合警方後續調查。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980