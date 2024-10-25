「媽媽我錯了」受刑人手銬腳銬奔喪懊悔跪哭 天行者助後事

宜蘭監獄詹姓收容人的母親日前在基隆仁愛之家病逝，由於家中無其他家屬，也無法立即回家處理母親後事，基隆市天行者慈善協會與侑德生命禮儀伸出援手，協助申請奔喪及辦理後事。詹男今天手銬腳銬跪在母親靈堂前，痛哭「媽媽我錯了，我不孝」，令人動容。

詹男已入獄多年，他今天上午由宜蘭監獄戒護人員帶到基隆母親靈堂前，一到就跪在地上猛叩頭，叩出很大的聲響，並淚流滿面，因為他媽媽是聾啞人士，他在靈堂前比手語，多次向母親懺悔。

詹母22日因病死亡，在無家人辦理後事，基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬與侑德生命禮儀負責人王柏人得知情況後，主動伸出援手。李昌萬與王柏人夫婦不僅幫助詹男申請返鄉奔喪，並且全力協助處理其母親的後事，包括後續法會、進塔位等。

李昌萬說，詹男人因過往的錯誤，無法在母親臨終時陪伴在側，心裡感到極大的痛心與懊悔，感謝王柏人方筱蓓夫婦出面幫忙。

李昌萬表示，詹男平時都有寫信給母親，也很孝順，百善孝為先，這也是協會決定幫助詹姓收容人的關鍵。侑德生命禮儀一直以來為弱勢家庭免費處理後事，盡管詹男過去的過錯入獄，但他在母親去世後仍急切希望能盡最後一分孝心。因此，大家全力幫助他，完成對母親最後的告別。

「謝謝你們，讓我能見母親最後一面，我不孝，媽媽因不能說話，所以我用手語跟媽媽媽告別，我出來一定重新做人。」詹男到冰櫃看媽媽最後一眼時，淚流滿面，傷心不已。

詹男在靈堂跪拜時，李昌萬特別叮嚀他，「你母親的後事，我們一定幫你辦好，但你以後要好好重新做人，不要再進去了。」讓詹男很感動，感謝大家善心。