影／台中男酒駕LEXUS猛倒車100公尺 遭警破窗狼狽送辦

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓男子今晨夜唱完開車違規被攔查，一搖下車窗就散發酒氣，還突然猛踩油門後退100多公尺，警方追趕喝令下車仍不配合，因擔心黃又加速衝撞直接破窗，黃酒測值超過每公升0.25毫克門檻，還不停喊「我要找律師」，仍被依公共危險等罪嫌送辦。

台中第四分局黎明派出所警員今清晨6點多巡邏經文心南七路、東興路口時，見一輛LEXUS休旅車未依規定打方向燈主動上前攔查，黃姓駕駛搖下車窗就散發濃濃酒味，警員使用酒精檢知器馬上顯示有酒精反應，並示意黃停車受檢。

未料黃男不配合，還猛力踩油門加速倒車100多公尺，警員當時立即跳開，並騎車追趕喝令他下車，但黃仍不為所動，警方眼見他排檔桿打在D檔，擔心黃萬一又踩油門衝撞後果不堪設想，考量當下情況急迫因而使用警棍破窗。

黃這才開門下車，警方問他為何要跑、有試圖衝撞動作，他面對詢問卻答非所問，還主張要錄影存證、要聯絡律師，同車的女性友人則在一旁求情。

警方查，黃當時和友人在KTV夜唱結束，席間喝了好幾瓶啤酒，清晨結束以為酒精已經退了，開車回家中就被攔查，黃則再三解釋自己沒有喝酒。

警方對黃施以呼氣酒測值超過0.25門檻，除依公共危險、妨害公務等罪嫌將他送辦，另同車女乘客也依道路交通管理處罰條例第35條第8項規定，予以連坐處罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃男酒測值超過0.25門檻，被依公共危險罪嫌送辦。記者曾健祐／翻攝
黃男酒測值超過0.25門檻，被依公共危險罪嫌送辦。記者曾健祐／翻攝
警方喝令黃男下車卻不配合，擔心對方又加速衝撞使用警棍破窗。記者曾健祐／翻攝
警方喝令黃男下車卻不配合，擔心對方又加速衝撞使用警棍破窗。記者曾健祐／翻攝

律師 酒精 門檻

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