影／「韓國歐巴」追愛高雄婦 她幫買機票這原因怒撕匯款單

高雄64歲林姓婦人網路交友，心儀貼著韓國歐爸帥照的男子，對方稱要來台與她見面，林前天上午至銀行匯款2萬元幫買機票時，行員報警；警方追問林，林一度堅稱對方不會騙人，後一聽對方帳戶是人頭已遭警示，當下怒撕匯款單。

鳳山警分局文山派出所前天上午10時許，接獲鳳山區青年路二段的銀行報案稱有婦人疑遭詐騙；警方到場見正在辦理臨櫃匯款的64歲林姓婦人，詢問林匯款原因，林女向警方表示，「我和我朋友認識很久了，他不會騙我啦」。

警方見林執意匯款2萬元給對方，要林先坐下來聊聊，林見警方關切，後才透露朋友其實是「大陸的網友」，因聊出感情，對方打算來台和她見面，因不夠錢買機票，拜託她先匯2萬元給他。

警方檢視林和男子的手機對話，發現對方大頭貼是一張「韓國歐巴」的照片，警方告知林遇到典型愛情陷阱，行員查詢結果，告知她匯款端的戶頭已被警示，和警方說法不謀而合。