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疑精神不濟！中橫公路小貨車失控撞對向車 4車撞一團3人傷
台中市和平區中橫公路昨晚發生車禍，一名駕駛開小貨車疑精神不濟車失控，撞上對向車道小貨車，後車煞車不及追撞，共4車碰撞，3人受傷，4名駕駛都無酒駕，肇事原因由警方調查中。
台中市和平警分局調查，昨晚6點，在和平區台8線23.5公里處發生車禍，87歲黃姓男子開小貨車，由谷關往東勢方向行駛，疑因精神不濟，導致車輛失控，駛入對向車道，與61歲黃姓男子開的小貨車發生碰撞，小貨車後方賴姓男子開轎車，和博姓男子開的大貨車自後方追撞。
台中市消防局派救護車和消防隊員到場搶救，救出受困小貨車駕駛，後座64歲張姓乘客、65歲劉姓女乘客頭部及胸部挫傷，小貨車駕駛黃姓男子頭部及胸部挫傷，共3人受傷，送東勢農民醫院救護，均無生命危險，4名駕駛酒測值均為0。
和平警分局獲報後即調度天輪派出所、和平派出所、警備隊警力交通疏導，以最快速度排除事故現場，恢復交通；和平分局呼籲山區道路狹窄彎曲，駕駛請減速慢行、充分休息再上路、行車禮讓、停讓行人。
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