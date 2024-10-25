狠騙台中翁2400萬 車手反遭誘出...遭警慘摔狼狽落網

台中70歲邱姓老翁遭投資詐騙，砸了2400多萬元想連本帶利領回受阻才知上當，他不甘心遂報案和警方合作，佯裝要再面交1000萬元引出2名車手，警方全程監控，前後制伏假冒投資公司、在外把風的2名林姓車手，依詐欺罪嫌移送偵辦。

台中第二分局指出，邱翁今年7月在網路看到來路不明廣告，聲稱投資股票保證獲利、穩賺不賠，他被話術吸引前後砸了2400多萬元的積蓄，起初帳面看似大賺，事後想連本帶利取回時，對方又不斷以要再繳保證金等理由推託，邱這才驚覺受騙報案。

因遭詐金額龐大，警方為求慎重由立人派出所所長何永州，與巡佐林宗仁、警員張國隆、葉玟興、李岳鴻及謝承翰組成專案小組，與邱翁配合抓車手，並由邱向詐團表示想要再投入1000萬元，吸引對方出面逮人。

警方說，邱翁和詐團相約在距離派出所僅200公尺的超商面交1000萬元，事前也和邱沙盤推演，10月18日當天，警方事前在超商周邊埋伏發現1名黑衣男子鬼祟，拿起手機通話時，邱翁就立即接獲來電，更加確認他就是其中1名車手。

隨後邱翁和另名假扮投資公司業務的白衣男子進入超商，由邱交出裝有1000萬元的背包，白衣男當場清點完畢準備要收下離開。

警方當時喬裝成顧客在一旁全程蒐證，也發現白衣男子全程都戴著無線耳機，研判由上游集團監控、指揮，待時機成熟時，2名警員衝上前1人先是拔掉他耳機、控制手機，另1人再將對方摔在地上壓制逮捕，至於躲在超商外把風的黑衣男也同時落網。