聽新聞
0:00 / 0:00

高雄嬰兒遭保母施虐「頭撞地板滿臉血」 惡劣行徑曝光

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄一名陳姓保母被控訴照顧嬰兒時，拿毛巾蓋住嬰兒頭部並用力往地上壓，甚至讓嬰兒獨自從沙發上跌落地面，嬰兒當下滿嘴鮮血，家長爆料該保母還曾有推寶寶撞圍欄、小孩吃手就彈嘴巴等行為，且事件爆發當下，保母還說「是我沒錯，我這個人很簡單，不管事情有沒有做我都懶得講」；社會局家防中心已介入調查，並命該保母暫停收托。

一名母親23日在line社群「高雄保姆及家長交流區」分享家中監視器畫面，投訴保母施虐自家孩子，畫面中該保母無視孩子困在棉被堆裡，自顧自滑手機，拿毛巾把孩子頭蓋住、用力往地上壓，還疑似用毛巾把寶寶頭包住，餵飯過程中，拿鐵湯匙強硬塞入孩子口中，甚至讓孩子獨自在沙發上爬行，最後不慎跌入地面。

多段監視器畫面在網路瘋傳，只見該保母看顧嬰兒過程，幾乎全程都在滑手機，孩子躺在地板睡覺時，頭部被裹著毛巾，保母照顧過程常常大力推倒孩子，孩子從沙發上墜落地面後，保母雖立即前去抱住，但孩子仍嚎啕大哭並「滿口鮮血」，保母還說「你是怎麼撞的，你就往前撲而已，你有沒有牙齒，怎麼撞到（都是血）」。

該虐嬰過程被分享在Dcard上，其他疑似也給對方照顧孩子的家長說，該保母曾經推寶寶撞圍欄、小孩吃手就彈嘴巴，保母還曾在群組分享育兒方法說「彈嘴巴很痛，這招很讚，很有用，而且不會流血（意指不會留傷）。」事件爆發後，該保母在line群組上回應「是我沒錯，我這個人很簡單，不管事情有沒有做我都懶得講」 、「我自己清楚我有做什麼就好」 。

該名保母事後回應此事，坦承當下態度讓人覺得輕蔑，並解釋當下孩子掉地面「是我太自以為是，沒有想到是嘴巴的部分朝下並流血」，當下馬上告知家長並道歉，另外家長同意將透氣棉被蓋在孩子臉上，毛巾蓋住頭部並往地上壓是為了「安撫睡覺」，她強調當下絕對沒有蓄意故意推寶寶，「我很抱歉，後續再也不會有不尊重家長和寶寶的行為」。

社會局表示，昨日該保母不當照顧通報，針對兒保部分，社會局獲報後立即由家防中心積極介入調查，社會局並已依法命陳姓保母暫停收托，經查陳姓保母前無違規紀錄。本案如有違反兒少法第49條情事，依法裁罰6萬至60萬元外，並廢止其居家托育登記資格，終生不得從事居家托育服務。

高雄一名陳姓保母被控訴照顧嬰兒時，拿毛巾蓋住嬰兒頭部並用力往地上壓，甚至讓嬰兒獨自從沙發上跌落地面，嬰兒當下滿嘴鮮血。記者宋原彰／翻攝
高雄一名陳姓保母被控訴照顧嬰兒時，拿毛巾蓋住嬰兒頭部並用力往地上壓，甚至讓嬰兒獨自從沙發上跌落地面，嬰兒當下滿嘴鮮血。記者宋原彰／翻攝
高雄一名陳姓保母被控訴照顧嬰兒時，拿毛巾蓋住嬰兒頭部並用力往地上壓，甚至讓嬰兒獨自從沙發上跌落地面，嬰兒當下滿嘴鮮血。記者宋原彰／翻攝
高雄一名陳姓保母被控訴照顧嬰兒時，拿毛巾蓋住嬰兒頭部並用力往地上壓，甚至讓嬰兒獨自從沙發上跌落地面，嬰兒當下滿嘴鮮血。記者宋原彰／翻攝
高雄一名陳姓保母被控訴照顧嬰兒時，拿毛巾蓋住嬰兒頭部並用力往地上壓，甚至讓嬰兒獨自從沙發上跌落地面，嬰兒當下滿嘴鮮血。記者宋原彰／翻攝
高雄一名陳姓保母被控訴照顧嬰兒時，拿毛巾蓋住嬰兒頭部並用力往地上壓，甚至讓嬰兒獨自從沙發上跌落地面，嬰兒當下滿嘴鮮血。記者宋原彰／翻攝
高雄一名陳姓保母被控訴照顧嬰兒時，拿毛巾蓋住嬰兒頭部並用力往地上壓，甚至讓嬰兒獨自從沙發上跌落地面，嬰兒當下滿嘴鮮血。記者宋原彰／翻攝
高雄一名陳姓保母被控訴照顧嬰兒時，拿毛巾蓋住嬰兒頭部並用力往地上壓，甚至讓嬰兒獨自從沙發上跌落地面，嬰兒當下滿嘴鮮血。記者宋原彰／翻攝

保母 毛巾

延伸閱讀

剛「卸貨」生完雙胞胎 29歲陸女又懷上三胞胎：誰都怕死 但我捨不得減胎

Tesla保母機器人 華女零距離互動

保母拿剪刀剪麵不慎剪傷1歲女童手指 法官判賠

虐死2歲童遭起底！高雄保母竟是網紅五寶媽 臉書大聊育兒經被灌爆

相關新聞

疑路口行車糾紛…男騎士突亮西瓜刀逼近 苗栗大專生嚇壞急後退

苗栗縣後龍鎮市區昨（24日）發生一起疑似行車糾紛，一名騎YouBike大專男學生遭後方騎機車男子追上，頭戴安全帽的黑衣惡...

嬤兩年不見孫起疑…嘉縣夫婦認掩埋死因不詳嬰屍 夫妻均被判6月徒刑

嘉義縣中埔鄉陳姓鄉民與莊姓妻子夫婦，被控2年前掩埋死因不詳嬰兒屍體，因陳男母親不見孫子起疑曝光，嘉檢依遺棄屍體罪起訴，法...

風強雨大！太魯閣山區連3起山域事故 1人已救下山2人待援

颱風外圍環流及東北季風共伴影響，太魯閣國家公園高山近日颳起強風大雨，接連發生3起山域救援事故，其中1人救下山，待援2人中...

擴大路檢偽變造車牌 公路局1天攔查9件當場扣牌

偽變造車牌事件頻傳，交通部公路局所屬監理單位今會同警察機關至違規車輛出沒熱點，執行擴大攔查「註銷及偽變造號牌」路檢勤務，...

遠距醫療門診服務開進監獄 讓收容人享醫療平權

台東縣衛生局爭取中央健康保險署協助，與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，在法務部矯正署泰源監獄開設皮膚專科遠距醫療門診服...

女誤信投資群組被詐268萬 屏警逮馬來西亞籍車手

屏東顏姓女子加入投資群組，聽信穩賺不賠話術，先後4度面交被騙走新台幣268萬元，詐團稱再以118萬元投資，屏東警方趁21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。