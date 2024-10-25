高雄嬰兒遭保母施虐「頭撞地板滿臉血」 惡劣行徑曝光

高雄一名陳姓保母被控訴照顧嬰兒時，拿毛巾蓋住嬰兒頭部並用力往地上壓，甚至讓嬰兒獨自從沙發上跌落地面，嬰兒當下滿嘴鮮血，家長爆料該保母還曾有推寶寶撞圍欄、小孩吃手就彈嘴巴等行為，且事件爆發當下，保母還說「是我沒錯，我這個人很簡單，不管事情有沒有做我都懶得講」；社會局家防中心已介入調查，並命該保母暫停收托。

一名母親23日在line社群「高雄保姆及家長交流區」分享家中監視器畫面，投訴保母施虐自家孩子，畫面中該保母無視孩子困在棉被堆裡，自顧自滑手機，拿毛巾把孩子頭蓋住、用力往地上壓，還疑似用毛巾把寶寶頭包住，餵飯過程中，拿鐵湯匙強硬塞入孩子口中，甚至讓孩子獨自在沙發上爬行，最後不慎跌入地面。

多段監視器畫面在網路瘋傳，只見該保母看顧嬰兒過程，幾乎全程都在滑手機，孩子躺在地板睡覺時，頭部被裹著毛巾，保母照顧過程常常大力推倒孩子，孩子從沙發上墜落地面後，保母雖立即前去抱住，但孩子仍嚎啕大哭並「滿口鮮血」，保母還說「你是怎麼撞的，你就往前撲而已，你有沒有牙齒，怎麼撞到（都是血）」。

該虐嬰過程被分享在Dcard上，其他疑似也給對方照顧孩子的家長說，該保母曾經推寶寶撞圍欄、小孩吃手就彈嘴巴，保母還曾在群組分享育兒方法說「彈嘴巴很痛，這招很讚，很有用，而且不會流血（意指不會留傷）。」事件爆發後，該保母在line群組上回應「是我沒錯，我這個人很簡單，不管事情有沒有做我都懶得講」 、「我自己清楚我有做什麼就好」 。

該名保母事後回應此事，坦承當下態度讓人覺得輕蔑，並解釋當下孩子掉地面「是我太自以為是，沒有想到是嘴巴的部分朝下並流血」，當下馬上告知家長並道歉，另外家長同意將透氣棉被蓋在孩子臉上，毛巾蓋住頭部並往地上壓是為了「安撫睡覺」，她強調當下絕對沒有蓄意故意推寶寶，「我很抱歉，後續再也不會有不尊重家長和寶寶的行為」。