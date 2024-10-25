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影／台中客運載20多人撞分隔島 車頭毀損...1乘客摔傷送醫
巨業客運撞死東海女大學生後，台中市長盧秀燕下令台中公車大執法無限期，昨晚1輛台中客運載20多乘客行經台灣大道東海大學站前，撞上分隔島釀1名乘客摔傷送醫，車頭也毀損、擋風玻璃碎裂，經查郭姓駕駛酒測值為0，案發原因釐清中。
台中第六分局昨晚7點50分獲報，西屯區台灣大道四段、東大路一段路口的BRT東海大學站有車禍，經查台中客運郭姓司機（44歲）駕駛1輛307路線公車撞上分隔島，包括車頭、擋風玻璃多處毀損。
警方查，郭男當時載客20多人，沿台灣大道四段公車專用道往市區方向行駛過東大路口時，疑似因駕駛不慎，才導致右前車頭碰撞快慢車道分隔島，造成車上林姓女乘客（57歲）摔倒頭部受傷送醫。
警方也對郭姓司機施以呼氣酒測，數值為0，郭也表示當時因距離沒抓好才撞上，警方已調閱周邊監視器，詳細案發原因釐清中。
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