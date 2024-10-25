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高雄30歲女子突從住家5樓墜中庭身亡 母目擊崩潰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市30歲林姓女子疑近日情緒低落，今天上午6時23分許不慎從5樓陽台失足墜落，母親目擊過程情緒崩潰，雖緊急打119求救，但警消抵達現場，林女已頭破血流，傷重不治。

警方指出，今天上午6時23分許接獲民眾報案，指三民區河北一路發生民眾墜樓案件，遂立即派遣轄區長明所警網趕赴現場查處，警消到場時，發現墜樓的女子倒臥血泊中，已無呼吸心跳，已明顯死亡。

據了解，墜樓的死者為30歲林姓女子，林女近日疑情緒低落，狀況不穩，家人當時在屋內，未料仍發生憾事；警方在現場經勘查採證，發現死者身體無明顯外傷，現場無打鬥凌亂跡象，初步排除他殺等外力介入，詳細死因仍待報請檢察官相驗後確認。

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高雄市30歲林姓女子今天上午6時23分許不慎從三民區住家5樓陽台失足墜落身亡。示意圖。記者石秀華／攝影
高雄市30歲林姓女子今天上午6時23分許不慎從三民區住家5樓陽台失足墜落身亡。示意圖。記者石秀華／攝影

墜樓 情緒 生命線

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