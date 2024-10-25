被逮還哭窮！「全台最大黃牛」夫妻檔爽住五星飯店、吃大餐 豪奢生活曝光　

周杰倫「嘉年華」演唱會前天開賣，短短五分鐘全部門票就秒殺，同時更傳出一張黃牛票最高喊到30萬元的天價。台北市刑大科技偵查隊昨天行動，破獲國內最大的黃牛售票平台「yiyiticket」，逮捕經營平台的夫妻檔，沒想到主嫌被逮時竟哭窮喊「還有千萬欠債」，但票已售出198張，獲利至少2百萬。

據了解，這對夫妻檔分別是43歲劉旻岳及其33歲的妻子張依萍，兩人剛從澳門回國，入住五星級飯店，10多年來靠經營票券、代購服務賺進大把鈔票。

劉男落網後，哭窮說自己還有上千萬債務，但從妻子的臉書貼文可見，不僅都住高檔酒店、吃大餐，還經常帶著4個孩子搭商務艙出國旅遊，大玩日本環球影城。前年周杰倫巡迴演唱會新加坡站，她也有去，今年2月到東京看泰勒絲演唱會、8月去澳門看鄧紫棋，甚至坐在VIP第二排，驚呼「都能跟紫棋寶貝對到眼了」。

從張女的臉書發現，她也是五月天的「五迷」，幾乎年年都出現在搖滾區，今年跨年場也沒缺席，至於Energy、泰勒絲、韓團aespa等，國內外人氣歌手的演唱會，也可以看見張女的身影，今年國慶晚會則帶著父母到大巨蛋看江蕙。不過張女也有「買不到票」的時候，去年周杰倫在香港中環的演唱會，張女在維多利亞港坐渡輪，感嘆「票都賣光光，沒機會入場看了」。

過去曾有網友留言「妳好強啊！都有買到門票」，張女還說「有購票平台啊，網路上很多人在賣，都可以買得到」，表示「自己都搶不到票，身邊很多朋友都很厲害」。事實上，夫妻落網時被發現用非法程式搶票，目前台北市刑大循線逮捕兩人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，向法院聲押禁見劉旻岳、張依萍20萬元交保、限制出境出海。