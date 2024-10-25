防臉譜男事件重演新竹警維安升級 啟動快打護萬聖遊行

新竹市萬聖大遊行明天登場，由於去年曾發生黑衣臉譜男抽菸包圍「新政治提款機」引發熱議，今年新竹市警察局也全面升級，預置機動快打處理小組，對於意圖滋事之人將全程蒐證，同時也呼籲活動會場全面禁菸。

民眾最期待的「萬聖大遊行」將於明天晚間7時舉辦，遊行隊伍將於府前廣場集合出發，沿著東門圓環及護城河繞行，包含哇哈哈劇團、海波兒童劇團等眾多精采表演隨行，沿途共有10間合作店家參與討糖活動，讓民眾入內索取活動限定糖果；當天更有「萬聖風市集」及天竺鼠車車偶裝見面會等活動，邀請大小朋友一同來扮裝變身，參加熱鬧的街頭遊行。

不過去年萬聖夜大遊行，有民眾裝扮成新政治提款機藉此諷刺市長高虹安，引來多名黑衣臉譜男抽菸包圍，但當時因沒人制止臉譜男涉嫌妨害自由且抽菸惡行，引發外界撻伐，原本預計將升級成政治拉霸機登場的新政治提款機，昨天也突然在臉書發文表示，由於擔心自身生命安全，今年決定不參加。

新竹市文化局表示，新竹市政府歡迎民眾發揮創意以喜愛的扮裝參與萬聖大遊行活動，如有抗議示威行為影響遊行行進，將以柔性勸導優先處理，現場並有相關單位待命，以維護民眾安全，使活動順利進行。

文化局指出，萬聖節遊行活動為親子同樂活動，市府呼籲活動會場全面禁菸，禁止燃放煙火或鞭炮及攜帶危險物品，以免觸法。邀請大小朋友一起扮裝變身，參加遊行，由於現場人潮眾多，建議民眾扮裝仍以休閒輕便為主，希望大家享受活動樂趣。

新竹市警察局表示，萬聖節是一個帶來無限樂趣與驚喜的快樂活動，讓孩童裝扮成各種角色的有趣節日，為讓萬聖節活動順利進行，並避免活動突發狀況發生及因應緊急事故，警察局已預置機動快打處理小組，對於意圖滋事之人，將全程蒐證，並以優勢警力全力防制事故發生；若有現行犯除依法逮捕外，並與地檢署檢察官密切聯繫，偵詢後立即移送新竹地檢署偵辦。