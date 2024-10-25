聽新聞
0:00 / 0:00
竹南慈佑醫院清晨火警…全棟105人 院方關閉防火門就地避難
苗栗縣竹南鎮慈佑醫院今天清晨驚傳火警，消防局據報立即出動大批人車前往搶救，幸現場僅地下1樓檢驗室冒出白煙，全棟共計105人，院方關閉防火門就地避難，電源供應正常，經灌救後火勢熄滅，無人員傷亡。
苗栗縣消防局指出，清晨4點49分中心接獲民眾報案，竹南鎮民治街17號慈佑醫院火災，現場為7樓RC建築，地下1樓檢驗室冒白煙，院方緊急關閉防火門及疏散病患。
經通報竹南、頭份人車前往，共計出動9車18人，由小隊長鄭長昇帶隊，到場後清查現場為地下室檢驗室雜物堆起火，但地下室夜間無人上班；第5樓病房病房含家屬計25人，第2及第7樓護理之家計80人，全棟共計105人，院方關閉防火門就地避難，電源供應正常，經搶救後火勢熄滅，無人員傷亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言