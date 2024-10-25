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竹南慈佑醫院清晨火警…全棟105人 院方關閉防火門就地避難

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮慈佑醫院今天清晨驚傳火警，消防局據報立即出動大批人車前往搶救，幸現場僅地下1樓檢驗室冒出白煙，全棟共計105人，院方關閉防火門就地避難，電源供應正常，經灌救後火勢熄滅，無人員傷亡。

苗栗縣消防局指出，清晨4點49分中心接獲民眾報案，竹南鎮民治街17號慈佑醫院火災，現場為7樓RC建築，地下1樓檢驗室冒白煙，院方緊急關閉防火門及疏散病患。

經通報竹南、頭份人車前往，共計出動9車18人，由小隊長鄭長昇帶隊，到場後清查現場為地下室檢驗室雜物堆起火，但地下室夜間無人上班；第5樓病房病房含家屬計25人，第2及第7樓護理之家計80人，全棟共計105人，院方關閉防火門就地避難，電源供應正常，經搶救後火勢熄滅，無人員傷亡。

苗栗縣竹南慈佑醫院清晨驚傳火警，地下1樓檢驗室冒出白煙，全棟105人經院方關閉防火門就地避難。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣竹南慈佑醫院清晨驚傳火警，地下1樓檢驗室冒出白煙，全棟105人經院方關閉防火門就地避難。圖／苗栗縣消防局提供

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