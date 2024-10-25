保證有周杰倫門票 黃牛夫妻落網

檢方聲押經營黃牛售票平台的男子劉旻岳、妻子張依萍（中）20萬交保。記者林伯東／攝影 藝人周杰倫「嘉年華」演唱會前天開賣，十五萬張門票五分鐘內完售。警方查獲劉姓男子及其張姓妻子透過工程師以電腦程式搶票，在網路社群販售黃牛票，接受八十多組網友預訂一九八張票，其中六十四人共預付近二百萬元訂金，昨詢後依文化創意產業發展法、偽造文書、詐欺罪移送，檢方命張廿萬元交保，限制出海。

至於這將近兩百張票要如何處理，有無可能再釋出讓民眾重新購買？警方表示，查扣訂單編號是證物，作廢或交還持有人、售票系統，已移交檢方處理；已付款的民眾，可依民法履約保證求償，若黃牛不退款，可提告詐欺。

警方調查，四十三歲劉姓男子及其卅三歲張姓妻子，透過工程師以電腦機器人程式進入售票系統搶票，搶到五十張周杰倫演唱會門票訂單編號，可用編號在演唱會前兌換成取票序號，並與各黃牛串聯分頭搶票互通有無，以保證有票可售。

兩人在推特、臉書、ＬＩＮＥ等張貼廣告，號稱有五萬名粉絲，還說「好的代購讓你上天堂」，在「yiyiticket」ＬＩＮＥ群組打出「保證預售」口號，以市價三至四倍價格出售黃牛票。民眾點擊廣告連結加入群組，匯款買票。

台北市刑警大隊、刑事局偵九大隊接獲民眾檢舉追查，劉從事黃牛約十一年，多次被查獲販賣演唱會黃牛票，與張住桃園市，前天下榻桃園一間五星級飯店搶票，在門票開賣兩小時後查獲兩人。

兩人起初否認犯案，警方在飯店房間查扣電腦、手機，發現網友訂票訊息及匯款等資料，還有網友不斷私訊求票，兩人才坦承販賣黃牛票，稱是由境外工程師搶票。

夫妻說，積欠上千萬元債務，不過臉書上傳吃喝玩樂照片，搭乘飛機時全家坐商務艙，日前才從國外返台。