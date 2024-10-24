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三重國小捷運站醉漢持棒咆哮 全因女兒怨遇上怪叔叔

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

李姓男子昨天晚上帶著酒意，手拿一支球棒前往三重國小捷運站當著站務人員咆哮。警方獲報到場，李男表示女兒在龍門路遇到怪叔叔，警告知這裡不是龍門路，李男不聽直嗆員警，當場被壓制帶回保護管束，並依社維法送辦。

據了解，李姓男子（46歲）昨天晚上7時許，獨自在新北市三重區住處喝酒，不料，女兒回家向李抱怨「剛在龍門路遇到怪叔叔」李勃然大怒隨手拿起一支球棒外出，怎料，李沒前往龍門路，反而是搖晃來到離家約200公尺外的三重國小捷運站內，當著站務人員咆哮給交代。站務人員一頭霧水，趕緊報警協處。

警方獲報到場，要李放下球棒好好說，怎知李不理會持續咆哮，當場遭警壓制帶回派出所保護管束，通知家屬到所領回，並依違反社會秩序維護法送辦裁處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李男昨晚帶著酒意，手拿球棒前往三重國小捷運站內咆哮，遭轄區警壓制帶回保護管束。記者曾伯愷／翻攝
李男昨晚帶著酒意，手拿球棒前往三重國小捷運站內咆哮，遭轄區警壓制帶回保護管束。記者曾伯愷／翻攝
李男昨晚帶著酒意，手拿球棒前往三重國小捷運站內咆哮，遭轄區警壓制帶回保護管束。記者曾伯愷／翻攝
李男昨晚帶著酒意，手拿球棒前往三重國小捷運站內咆哮，遭轄區警壓制帶回保護管束。記者曾伯愷／翻攝

三重 捷運

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