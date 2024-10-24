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影／台中砂石車便道民眾受困沙洲 消防員給救生衣拉上岸

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市新社區台8線的砂石車便道今天有民眾受困沙洲，消防隊員到場搶救，橫渡湍急溪流後給急流救生衣，將受困者拉上岸，再將受困者送醫治療。

台中市消防局今天上午11時14分獲報，新社區台8線約3.5公里處砂石車便道有民眾受困沙洲，通知第二大隊、東勢分隊、新社分隊，出動消防車5輛、救護車2輛、消防人員17人、義消2人前往搶救，現場由楊謦羽組員擔任指揮官。

報案指出有一名年約50歲男子受困沙洲，消防隊員抵達現場確認民眾安全無虞，搶救人員以橫渡方式橫渡大甲溪，中午1時3分接觸待救者，給予受困人員急流救生衣，以繩索確保後，將民眾安全拉回岸邊，由東勢消防分隊救護車將傷患送東勢農民醫院就醫，後續交警方處理。

台中市新社區砂石車便道今天有民眾受困沙洲，消防隊員到場搶救，給急流救生衣將人拉上岸。圖／台中市消防局提供
台中市新社區砂石車便道今天有民眾受困沙洲，消防隊員到場搶救，給急流救生衣將人拉上岸。圖／台中市消防局提供

台中市 救護車 消防隊

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