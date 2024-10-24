桃園回收工廠大火！濃煙竄天頻傳爆炸聲 1人受傷送醫

桃園市桃園區鹽庫街一處回收工廠今下午3點多傳出火警，消防人員下午3點30分許獲報到場，內部存放大量回收易燃物引發火勢，黑煙竄升天際，現場傳出一人受傷，所幸送醫無大礙。

桃園市消防局今下午3點30分許接獲大量民眾報案電話，指出桃園區鹽庫街一處工廠發生火警，到場時現場汽車已全面燃燒，立即佈線防護第三面民宅，避免火勢延燒過去；現場一名40多歲男子手部燒燙傷，送醫無大礙，目前火勢已熄滅，正在處理殘火。

據了解，當時回收工廠內部原本正在施工，疑似工人操作機具時不慎漏油，因工廠存放大量輪胎等易燃回收物，起火後火勢一發不可收拾，遠遠就能看見濃煙竄天，附近民眾聽聞爆炸聲紛紛嚇壞，詳細起火原因仍待調查釐清。