桃園營造老董感念心肌梗塞救一命 捐災勘車及捕蜂裝備
桃園市翊傑營造開發公司董事長黃國泰不久前突發心肌梗塞，危急時刻，119救護人員即時搶救恢復，「感謝消防局救護人員救命」，今天上午黃國泰捐贈一輛災情勘查車及捕蜂裝備，消防局長龔永信代表接受和表達感謝，車輛及裝備交由第四大隊加強救災和防護力。
黃國泰不久之前在家裡突發心肌梗塞，危急之時，119救護人員即時搶救送醫，昏迷多日急救治療後，恢復正常，他在大病脫離險境之後，決定透過中興扶輪社捐贈一輛災情勘查車、一批高品質的捕蜂裝備，以實際行動支持消防與義消人員的工作執行任務的安全。
黃國泰表示，為表達對消防局及救護人員感激之情，及回饋社會做好事，捐贈災情勘查車，希望提升災害應變效率，讓更多市民災情危險及時獲救，捕蜂裝備提供捕蜂隊員增加捕蜂防護安全。
龔永信表示，感謝黃國泰董事長的慷慨解囊，展現回饋社會的善舉，災情勘查車將提供第四大隊面對災情，可以載送無人機等後勤裝備前往災區勘災，增進災情即時應變能力，捕蜂裝備將提供龍潭義消中隊使用，確保義消執行捕蜂危險任務有更好保護力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言