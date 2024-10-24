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桃園營造老董感念心肌梗塞救一命 捐災勘車及捕蜂裝備

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市翊傑營造開發公司董事長黃國泰不久前突發心肌梗塞，危急時刻，119救護人員即時搶救恢復，「感謝消防局救護人員救命」，今天上午黃國泰捐贈一輛災情勘查車及捕蜂裝備，消防局長龔永信代表接受和表達感謝，車輛及裝備交由第四大隊加強救災和防護力。

黃國泰不久之前在家裡突發心肌梗塞，危急之時，119救護人員即時搶救送醫，昏迷多日急救治療後，恢復正常，他在大病脫離險境之後，決定透過中興扶輪社捐贈一輛災情勘查車、一批高品質的捕蜂裝備，以實際行動支持消防與義消人員的工作執行任務的安全。

黃國泰表示，為表達對消防局及救護人員感激之情，及回饋社會做好事，捐贈災情勘查車，希望提升災害應變效率，讓更多市民災情危險及時獲救，捕蜂裝備提供捕蜂隊員增加捕蜂防護安全。

龔永信表示，感謝黃國泰董事長的慷慨解囊，展現回饋社會的善舉，災情勘查車將提供第四大隊面對災情，可以載送無人機等後勤裝備前往災區勘災，增進災情即時應變能力，捕蜂裝備將提供龍潭義消中隊使用，確保義消執行捕蜂危險任務有更好保護力。

翊傑營造開發董事長黃國泰（右）感念救命捐贈災情勘查車，消防局長龔永信（左）感謝。圖／消防局提供
翊傑營造開發董事長黃國泰（右）感念救命捐贈災情勘查車，消防局長龔永信（左）感謝。圖／消防局提供
中興扶輪社捐贈捕蜂裝備給龍潭義消中隊，增加捕蜂防護力。圖／消防局提供
中興扶輪社捐贈捕蜂裝備給龍潭義消中隊，增加捕蜂防護力。圖／消防局提供
翊傑營造開發董事長黃國泰（左）感念救命捐贈災情勘查車，消防局長龔永信（右）感謝。圖／消防局提供
翊傑營造開發董事長黃國泰（左）感念救命捐贈災情勘查車，消防局長龔永信（右）感謝。圖／消防局提供
翊傑營造開發董事長黃國泰和中興扶社，捐贈災情勘查車及捕蜂裝備。圖／消防局提供
翊傑營造開發董事長黃國泰和中興扶社，捐贈災情勘查車及捕蜂裝備。圖／消防局提供

心肌梗塞 桃園

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