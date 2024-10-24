「老公」要求借20萬…女衝郵局欲匯款 警聯手行員攔阻

桃園市八德區一名武姓女子昨到郵局要匯款20萬元，遭行員發覺有異報警，經了解女子經由朋友認識介紹一名男子，2人聊一陣子後就以老公、老婆互稱，結果對方向她借20萬元急用，警方勸說是典型假愛情詐騙，讓女子打消匯款念頭。

八德分局四維派出所員警昨上午接獲介壽路二段郵局通報有民眾疑似遭詐騙情形，經行員關懷提問後發覺有異，通報警方到場協助。

員警到場了解，一名41歲武姓女子到郵局要匯款，聲稱是要借錢給男友急用，行員發現武女不斷在查看手機疑似受騙，也不願意配合行員的提問，在員警的關懷詢問下，武女才說出是經由朋友介紹認識一名男子，加LINE交談一陣子後開始以老公、老婆互稱。

對此武女說雙方還未見面，對方就向他借了20萬元急用，警方想查看雙方對話紀錄，發現武女已將對話紀錄刪除，員警以案例告知可能陷入「假交友愛情詐騙」手法，匯款出去的錢再也拿不回來，所幸武女接受警方勸說取消匯款。