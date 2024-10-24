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「老公」要求借20萬…女衝郵局欲匯款 警聯手行員攔阻

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區一名武姓女子昨到郵局要匯款20萬元，遭行員發覺有異報警，經了解女子經由朋友認識介紹一名男子，2人聊一陣子後就以老公、老婆互稱，結果對方向她借20萬元急用，警方勸說是典型假愛情詐騙，讓女子打消匯款念頭。

八德分局四維派出所員警昨上午接獲介壽路二段郵局通報有民眾疑似遭詐騙情形，經行員關懷提問後發覺有異，通報警方到場協助。

員警到場了解，一名41歲武姓女子到郵局要匯款，聲稱是要借錢給男友急用，行員發現武女不斷在查看手機疑似受騙，也不願意配合行員的提問，在員警的關懷詢問下，武女才說出是經由朋友介紹認識一名男子，加LINE交談一陣子後開始以老公、老婆互稱。

對此武女說雙方還未見面，對方就向他借了20萬元急用，警方想查看雙方對話紀錄，發現武女已將對話紀錄刪除，員警以案例告知可能陷入「假交友愛情詐騙」手法，匯款出去的錢再也拿不回來，所幸武女接受警方勸說取消匯款。

警方呼籲，假交友愛情詐騙為常見詐騙手法，詐團常利用社群網站、通訊軟體、交友等搭訕聊天，再以各種理由要求匯款或申辦帳戶，警方呼籲民眾如遇疑似詐騙案件，可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。

桃園市八德區一名武姓女子昨到郵局要匯款20萬元，遭行員發覺有異報警，經了解女子經由朋友認識介紹一名男子，結果對方向她借20萬元急用，警方勸說是典型假愛情詐騙。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區一名武姓女子昨到郵局要匯款20萬元，遭行員發覺有異報警，經了解女子經由朋友認識介紹一名男子，結果對方向她借20萬元急用，警方勸說是典型假愛情詐騙。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區一名武姓女子昨到郵局要匯款20萬元，遭行員發覺有異報警，經了解女子經由朋友認識介紹一名男子，結果對方向她借20萬元急用，警方勸說是典型假愛情詐騙。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區一名武姓女子昨到郵局要匯款20萬元，遭行員發覺有異報警，經了解女子經由朋友認識介紹一名男子，結果對方向她借20萬元急用，警方勸說是典型假愛情詐騙。記者周嘉茹／翻攝

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