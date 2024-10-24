國1南向內壢段轎車衝撞大貨車 車頭撞護欄慘凹陷

46歲的房姓轎車駕駛今下午於國道1號南向56公里內壢路段，因不明原因不慎擦撞斜前方的21歲余姓大貨車駕駛，造成轎車左前方車頭凹毀，房男無明顯外傷不過身體不適，送醫治療，余男未受傷酒測值為0，詳細肇事原因將有待警方調查釐清。

今下午1時35分許，警方接獲通報，國道1號南向56公里內壢路段，房男行駛於外側車道，因不明原因，不慎擦撞左前方行駛於中線的載運漂白水的余男，而後房男車子碰撞到外側護欄，造成車頭嚴重毀損，房男雖無明顯外傷，不過身體不適送醫救治。