開什麼玩笑？北市女當街大喊「救命」被載走 驚動警拔槍圍捕

台北市中山區林森北路昨有民眾目擊，一輛汽車上有女子大喊「救命！」隨後被載走，警方獲報旋即發動攔截圍捕，在龍江路上截獲目標車輛，李女坦言與顏姓男友爭吵拉扯，呼救是「開玩笑的」，顏男仍被依妨害自由罪嫌送辦。

警方調查，34歲顏男昨晚8時許駕駛汽車載送23歲李女行經中山區林森北路、南京東路口，李女突對車外大喊「救命！」，隨後被顏男載離。

民眾目擊認為李女遭擄，報警處理，轄區中山分局不敢大意，旋即針對顏男所駕車輛發動攔截圍捕，案發半小時即循線在中山區龍江路截獲顏男車輛，帶返警所調查。

起初，警方到場男女不願下車，員警拔槍警戒，男女才意識到大事不妙，下車配合調查；李女供稱呼救「只是開玩笑的」，後續坦承情侶倆案發時吵架，李女想下車但與顏男爆發拉扯，不料民眾報警處理。

警方表示，經查男女已有影響社會秩序事實，引起民眾恐慌報案，全案詢後依妨害自由罪嫌將顏男移送台北地檢署偵辦。