東北季風強樹倒壓毀車 清水警趕現場警戒確保安全

東北季風強，台中海線地區風勢猛烈，梧棲區一棵大樹今天被風吹斷，壓毀一輛轎車，幸好無人受傷，清水警分局員警趕到現場警戒，確保人車安全，並通知相關單位處理倒樹。

這幾天台中海線地區因東北季風增強，許多人都說像刮颱風，今天早上6時20分，梧棲區文昌路與文昌路100巷口，路樹因不敵強風遭吹斷，壓損一輛轎車，所幸無人受傷。

台中市清水警分局安寧所警員吳俊龍、黃煜埕獲報到場，現場立即開啟警車警示燈、擺放三角錐警戒，在路口交通疏導，維護用人安全，同時通報相關單位到場排除。

清水警方呼籲，近日海線風力增強，容易造成電線垂落或路樹倒塌等，民眾駕駛車輛應保持行車安全距離並注意車前狀況，機車騎士行經大樓應減速慢行，避免瞬間強風造成車移偏移而發生交通事故。