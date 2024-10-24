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計程車司機缺錢淪詐騙車手 嘉檢起訴3人

中央社／ 嘉義市24日電

詐欺集團車手頭陳姓男子吸收缺錢的計程車司機吳姓男子以及林姓男子擔任車手，以儲值金錢參與投資方式詐騙7人、計新台幣300萬元，陳男3人陸續被查獲，嘉檢偵結，依詐欺罪嫌起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，26歲陳姓男子與友人28歲林姓男子加入詐欺集團，主要由陳男接收集團指示收取詐騙的金錢，陳男後續又找缺錢的計程車司機吳男喬裝成「投資專員」身分收款，計程車作為代步工具，以掩人耳目。

嘉檢指出，詐欺集團成員在網路上佯稱可以加入投資群組、安裝投資App，並儲值金錢投資牟取暴利，民眾受到誘使加入App。陳男自今年2月27日至3月12日接到指示，指派林男、吳男分別至桃園、台南及嘉義等地收款，每次數十萬至百萬元。

嘉檢表示，陳男為車手頭，由林男駕計程車搭載吳男收款，犯行有7次、計為300萬元。林男的工作主要在旁監看車手取款情形，避免黑吃黑發生，同時查看附近是否有警察埋伏。

林男、吳男最後一次前往嘉義縣義竹鄉收款時，因被害人獲悉是詐騙行為，先前已向警方報案，嘉義縣警察局布袋分局員警則早一步在交款地點附近埋伏，當場逮捕吳男，但林男見狀駕車加速逃逸。

檢方指出，吳男被查獲時，還辯稱因找兼差工作，被陳男逼迫簽本票，因此擔任車手，不過被羈押獲准才坦承犯行。警方後續並陸續逮捕在逃的陳男及林男。

嘉義 計程車司機 車手

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