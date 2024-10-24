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新興改造槍枝「穿雲箭」流竄 高市警共辦查獲79支

中央社／ 高雄24日電

網路近期販售危險商品「穿雲箭」，警方視為新興改造槍械，高雄市刑大今天指出，三民二、鹽埕、小港、仁武分局已與外縣市共辦查獲79支，加強宣導預防，函請網路平台下架。

國民黨高雄市議員李雅靜昨天質詢表示，對於近期網路販售具危險性的「穿雲箭」商品提出警告，這類商品雖被誤認為是玩具，實際上經鑑定後為具殺傷力槍支，購買者甚至可能因此觸法。

李雅靜希望警方針對這類高危險性商品加強宣導，並聯繫相關單位，要求國內電商平台下架這類違法商品。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天指出，「穿雲箭」為新興改造槍械，為避免不法人士改造利用，助長暴力犯罪，市警局三民第二分局、鹽埕分局配合刑事警察局查獲1件76枝；小港分局分別與台中市及桃園市共辦查獲2件2枝；仁武分局與基隆市辦查獲1件1枝，共79支。

有關電商平台部分，高雄市刑大說，網路巡邏發現網路販售「穿雲箭」商品，即函請平台配合將商品下架；並由數位發展部協助將商品資訊轉發三大公（協）會及各大電商，阻斷販售資訊，目前多已下架。

為避免民眾誤買類似改造槍械物品，各分局在社區治安會議或預防犯罪宣導時，提供照片及案例讓民眾知悉，另由少年警察隊函發高雄各級學校，宣導學生勿購買類似物品，以免觸法。

槍枝 警察 高雄市

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