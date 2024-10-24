影／不滿遭拖吊摔壞攪拌機 莽男持球棒怒砸門鬧事送辦

小貨車違停遭拖吊，車主鍾姓男子昨晚前往永和拖吊場領車，打開後車門發現車內攪拌機傾斜，懷疑是拖吊過程造成，正在拍照存證，攪拌機竟突然滾落車外，鍾男怒持球棒砸毀拖吊場鋁門致玻璃碎滿地，警方今依妨害公務及毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

鍾姓男子（38歲）昨晚8時57分前往永和公有拖吊場領回其違規遭拖吊小貨車，繳費後至該車開啟後車廂門，發現車內裝載的食品攪拌機已傾斜，鍾民見狀立即取出手機正在拍攝時，才過14秒，攪拌機突從車廂內自行滾落至地面，鍾民懷疑是警方於拖吊過程有瑕疵造成，撥打110報案遭毀損，永和警分局新生派出所員警獲報到場依法處置，並帶鍾男返所受理毀損告訴。

豈料，鍾男報後仍心有不甘，昨晚9時36分返回拖吊場，從小貨車內取出球棒揮擊永和拖吊場領車櫃檯及鋁門，拖吊場黃姓司機阻攔未果，導致鋁門玻璃碎裂掉滿地，新生所員警二度接獲報案前往拖吊場，將鍾男依現行犯逮捕。