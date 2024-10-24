巡護七號返航高雄 海巡遠洋護漁未來將增6新力軍

海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護七號」執行中西太平洋公海護漁任務，今天返航高雄港，完成35天任務。

巡護七號於9月20日自高雄港出海，執行管轄及登臨檢查，加強查緝違規作業漁船，維護漁船在公海作業的秩序，並提供海上急難救助。

海巡署表示，公海漁業巡護任務範圍涵蓋「北太平洋漁業委員會公約(NPFC)公海水域」及「中西太平洋漁業委員會(WCPFC)公約袋狀水域」，今年規畫3趟護漁航次，先後由新竹艦、巡護九號、巡護七號遠航護漁。總航行時日達125日。

海巡署長張忠龍與艦隊分署長廖德成，今天到高雄港第五海巡隊碼頭，迎接巡護七號返航。張忠龍表示，長達1至2個月的遠洋巡護任務，除展現我國善盡國際漁業資源養護責任外，更讓離鄉千里工作的漁民感受政府傳遞溫情。

海巡署目前規畫「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」，表示未來的遠洋護漁任務，將有6艘新式高緯度遠洋巡護船加入遠洋巡護，維護漁業資源永續發展。