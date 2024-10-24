苗栗失戀男宿醉酒駕 擦撞路肩車瞬間翻車被警送辦
苗栗縣一名21歲黃姓男子今天早上7點左右開車出門要去吃早餐，行經苗栗市文山國小旁，疑因宿醉一時恍神碰撞路肩停放的轎車後瞬間翻覆，黃男受輕傷自行爬出車外，嘴巴流血送醫；但警方測得酒測值為每公升0.39毫克已超標，依公共危險罪嫌將他送辦。
警方調閱監視器發現，事發前3秒，黃男轎車在彎道與另輛巡邏警車剛會車，車速雖不快，但才一出彎道接著就偏離車道撞上路肩1輛停放的轎車，車子瞬間翻覆在路中央，幸未波及巷口其他過路人車。現場肇事車輛四輪朝天，沒多久黃男自行從車內脫困爬出，一旁民眾見狀，發現黃男嘴巴流血，隨即通報警、消人員到場處理。
隨後黃男由救護人員送醫，警方測得他的酒測值0.39mg/L；黃男向警方稱說，因失戀喝了一個晚上的酒，早上起床後開車出門要去吃早餐，一時恍神才會撞車。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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