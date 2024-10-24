「再不買怕買不到」台中婦險陷假投資 警成功勸阻

台中涂姓婦人手機被邀請加入某投資群組，對方推銷未上市股票，並傳送獲利對帳單取信，婦人到銀行要解除定存匯款「投資」，經行員發現通報員警到場勸說，成功保住她的積蓄。

台中市警局太平分局今天表示，太平派出所警員21日下午1時許，接獲轄內國泰世華銀行行員報案稱，有婦人疑似遭到假投資詐騙，請警方前往協助。

經警方到場了解後，得知60多歲的涂姓婦人，今年9月初隨意瀏覽手機群組時，被邀請加入某投資LINE群組，接著1名暱稱「理財通」的網友，不斷傳送訊息給她，並稱要介紹未上市股票可投資，並每天轉傳有獲利的對帳單截圖給涂婦獲取信任。

對方近日聲稱有1檔未上市股票，相當具有增值潛力，並向婦人誆稱「再不買怕買不到」等語，涂婦得知後當天便決定至銀行，欲解除澳幣2萬元的定存，準備匯款至對方的指定帳戶「投資」。

銀行行員提問婦人匯款用途發覺有異，立即通報員警到場，涂婦一度堅稱不是詐騙，但經員警查看她的手機訊息後，勸說並宣導類似案例，她才發現自己落入詐騙圈套打消匯款念頭，成功保住積蓄。