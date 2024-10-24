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屏東東港安泰8死火災鑑定何時出爐？消防局：11月1日前完成
屏東縣議會今日進行定期會會議，縣議員梁育慈針對10月3日東港安泰醫院大火案，質詢消防局長李彬正火災「是天災還是人禍？」李彬正指出，目前案件由檢方指揮偵辦，不方便說明，消防局11月1日前會完成消防火災鑑定書，協助偵辦。
屏東縣議會今日進行第20屆第4次定期會第4次會議，由主計處、消防局、財稅局業務報告及檢討。縣議員梁育慈質詢時指出，醫院應該要用最高的公共安全規格去檢視，東港安泰大火釀8死，懇求中央及地方相關單位，一定要追究到底、釐清真相，給家屬一個交待。
他說，去年屏東明揚大火後，安泰醫院榮譽院長蘇清泉曾指責明揚公司，勞動環境這麼差是不對的，賺這麼多錢應拿回來改善勞動條件、工廠動線；今天他龐要用同樣的標準來檢視安泰醫院，並詢問李彬正，安泰大火是天災還是人禍？是否有通過消防安全檢查？有沒有管理不當之責？
李彬正回應，此案件已由檢方指揮進行，消防局會提出相關事證協助偵辦，現正偵辦中不方便說明。消防局每年都有對安泰醫院進行一次例行性檢查，今年檢查結果符合規定。
至於安泰的火調結果，李彬正說，依消防法規定，火災30日內要製作完成消防火災鑑定書，並移送給當地警察機關依法偵辦，目前仍在製作中，預計11月1日前完成。
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