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砂石車撞死黑狗肇逃…司機稱撿早餐未注意 事後才發現網上罵翻

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣永欽二號橋旁防汛道路10月13日發生一起砂石車撞死黑狗事故，引起網路一陣撻伐。駕駛事隔12天後今天到案說明，稱當時因肚子餓、低血糖，彎腰拿早餐未注意車輛偏移，事後才知道自己撞死一條狗，對此深感惋惜。

根據監視器畫面，小黑狗當時行走在防汛道路路邊，砂石車卻突然偏向黑狗方向行駛，下一秒逕直撞上黑狗並輾過，內臟外露畫面殘忍，黑狗當場死亡。駕駛未下車查看便逕自駛離，引發民眾不滿，向警方及嘉義縣家畜疾病防治所檢舉。

駕駛到案稱，當天因肚子餓、低血糖不適，在行駛間低頭撿早餐，未留意到撞擊。事發後他繼續運送砂石至堤防工地，直到同事提醒，才在網路上看到一片罵聲，驚覺自己意外輾死黑狗，對於不慎傷害生命，表達深切遺憾。

警方根據車輛監控系統鎖定車牌，確認該砂石車屬於一間公司所有，隨即通知公司並向監理站調閱相關資料，持續追查駕駛人身份；駕駛今天到案說明，警方訊後將相關資料函送嘉義縣家畜疾病防治所，後續將進一步釐清責任。

砂石車日前撞死黑狗肇逃，司機今天到案稱撿早餐沒注意，事後才發現有碾到狗。記者黃于凡／翻攝
砂石車日前撞死黑狗肇逃，司機今天到案稱撿早餐沒注意，事後才發現有碾到狗。記者黃于凡／翻攝

嘉義 砂石

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