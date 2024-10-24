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國美館驚魂記！台中女晚上遇怪男吼叫「你跑啊」 追逐50多公尺

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市張姓女市民昨晚接近8時許徒步經過國立美術館園區時，遇到一名年輕男子在踹踢路旁矮燈，還手裡拿著一個寶特瓶突然跑向她大聲說「跑啊，你跑啊」，並追著她跑，嚇得她大喊叫命，一路跑了50多公尺才敢回頭，飽受驚嚇，似乎歷經了一場驚魂記。

張姓女市民說，回想當時，那個人疑似精神狀況不佳，若手中拿的不是寶特瓶而是刀子，後果真的不堪設想。她逃跑時，曾向附近兩名不確定是否為「警衛」的人求助，但他們並無反應。今晨返回現場，發現有3個矮燈被踢倒在地。

她說，國美館晚間昏暗，擔心會有其他人受害，因此選擇說出來，希望能加強相關機制，維護大眾安全。

國美館人員說，昨晚有接到民眾反映，加上還有公物毀壞，已向警方報案。園區平常有聘警衛守護，還有監視器監控。警衛穿著制服，除了在服務台和哨亭，還會不定時巡邏，遇到民眾求助都會給予協助。對於張姓女市民求助的是否為警衛，正進一步確認。

國立美術館園區內的路旁矮燈被踢倒在地。圖／張姓女市民提供
國立美術館園區內的路旁矮燈被踢倒在地。圖／張姓女市民提供

台中市 監視器 美術館

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