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酒駕逆向開上國道飆4公里…北上沙鹿段釀3車車禍

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名陳姓男子昨晚酒駕開車逆向國道三號，行駛4公里至北向沙鹿路段釀3車車禍，2人受傷，被國道警方攔截，今天將依公共危險罪嫌移送法辦。

國道公路警察局第七公路警察大隊調查，昨晚在國道三號北向174公里沙鹿路段發生車禍，39歲陳男駕駛轎車由北往南逆向行駛於中線車道，當時39歲田男開車順向行駛在中線車道，迎面撞上。

撞擊後零件彈到30歲林男駕駛的轎車致車損，車禍短暫占用內側及外側車道拖吊及清掃，因處離峰時間未影響車流，現場在晚上10時50分排除。此車禍造成田男及其乘客2人輕傷送醫。

陳男涉酒後駕車及逆向行駛國道部分，依刑法公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。相關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中。

七大隊呼籲，為了自己和他人的安全，若飲酒後需駕車應選擇代駕服務或使用公共交通工具，警方也會加強路檢，對酒後駕車者依法處罰，提醒駕駛人切勿以身試法；依道路交通管理處罰條例，在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛，可處汽車駕駛人6000元以上3萬6000元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國道三號沙鹿段昨晚發生車禍，造成3車車禍。圖／警方提供
國道三號沙鹿段昨晚發生車禍，造成3車車禍。圖／警方提供
國道三號沙鹿段昨晚發生車禍，造成3車車禍。圖／警方提供
國道三號沙鹿段昨晚發生車禍，造成3車車禍。圖／警方提供
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國道三號沙鹿段昨晚發生車禍，造成3車車禍。圖／警方提供
國道三號沙鹿段昨晚發生車禍，造成3車車禍。圖／警方提供

國道 車禍 逆向 酒駕

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