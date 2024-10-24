快訊

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

長壽劇「親戚不計較」演員驚傳離世1年多 遺孀也癌逝

影／台中今強風…2騎士被垂落電線絆倒受傷 1人顱內出血送加護病房

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區強風疑吹落電線，二名機車騎士今天早上先後騎機車經過被電線絆倒都受傷，其中女騎士顱內出血傷勢嚴重，送進加護病房，警方正調查肇事原因中。

台中市清水警分局表示，今天早上7時1分在沙鹿區中清路七段與三民路口，39歲林姓女子騎機車沿三民路往大雅方向行駛慢車道，行經此路口，機車頭不慎勾到風大垂落電線，同一時間，對向59歲陳姓男子騎機車沿中清路七段往沙鹿方向行駛慢車道，其車頭也撞擊垂落電線。

二名騎士都受傷送光田醫院急救，其中林女傷勢嚴重，目前在加護病房觀察，陳男在急診室留觀傷勢無大礙，他頭臉鼻手擦挫傷，二人經酒測後無酒駕；警方呼籲駕駛人注意車前狀況，至路口應減速慢行，以維護自己生命財產安全。

沙鹿光田醫院表示，今天早上7時多，台中沙鹿區一名39歲女性患者，因自摔車禍送至光田綜合醫院，到院時清醒但意識混亂，四肢也有多處骨折擦傷，臉部顴骨擦傷，因顱內出血導致左耳漏血，目前已送至加護病房。

台中市沙鹿區中清路七段三民路口今天發生車禍，騎士疑被掉落電線拌倒摔傷，送醫急救，安全帽仍留在現場，工程人員搶修。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區中清路七段三民路口今天發生車禍，騎士疑被掉落電線拌倒摔傷，送醫急救，安全帽仍留在現場，工程人員搶修。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區中清路七段三民路口今天發生車禍，騎士疑被掉落電線拌倒摔傷，送醫急救，安全帽仍留在現場。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區中清路七段三民路口今天發生車禍，騎士疑被掉落電線拌倒摔傷，送醫急救，安全帽仍留在現場。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區中清路七段三民路口今天發生車禍，騎士疑被掉落電線拌倒摔傷，送醫急救，安全帽仍留在現場。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區中清路七段三民路口今天發生車禍，騎士疑被掉落電線拌倒摔傷，送醫急救，安全帽仍留在現場。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區中清路七段三民路口今天發生車禍，騎士疑被掉落電線拌倒摔傷，送醫急救，安全帽仍留在現場。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區中清路七段三民路口今天發生車禍，騎士疑被掉落電線拌倒摔傷，送醫急救，安全帽仍留在現場。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區中清路七段三民路口今天發生車禍，騎士疑被掉落電線拌倒摔傷，送醫急救，安全帽仍留在現場。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區中清路七段三民路口今天發生車禍，騎士疑被掉落電線拌倒摔傷，送醫急救，安全帽仍留在現場。記者游振昇／翻攝

加護病房 台中市 機車騎士 車道

延伸閱讀

強風吹倒50年巨木 蘭嶼今中午後停班停課

影／強風來襲…梧棲老翁騎機車被吹到快車道分隔島 警救援

苗栗颳強風 帆布砸騎士、議員服務處玻璃門被吹爆

強風致揚塵 台東加強派車洗灑道路因應

相關新聞

國美館驚魂記！台中女晚上遇怪男吼叫「你跑啊」 追逐50多公尺

台中市張姓女市民昨晚接近8時許徒步經過國立美術館園區時，遇到一名年輕男子在踹踢路旁矮燈，還手裡拿著一個寶特瓶突然跑向她大...

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

周杰倫「嘉年華」演唱會昨天開賣，不到15分鐘全部售完，黃牛蠢蠢欲動要大撈一筆；台北市刑大科技偵查隊昨天行動，破獲國內最大...

酒駕逆向開上國道飆4公里…北上沙鹿段釀3車車禍

一名陳姓男子昨晚酒駕開車逆向上國道三號，行駛4公里至北向沙鹿路段釀3車車禍，2人受傷，被國道警方攔截，今天將依公共...

影／不滿遭拖吊摔壞攪拌機 莽男持球棒怒砸門鬧事送辦

小貨車違停遭拖吊，車主鍾姓男子昨晚前往永和拖吊場領車，打開後車門發現車內攪拌機傾斜，懷疑是拖吊過程造成，正在拍照存證，...

東北季風強樹倒壓毀車 清水警趕現場警戒確保安全

東北季風強，台中海線地區風勢猛烈，梧棲區一棵大樹今天被風吹斷，壓毀一輛轎車，幸好無人受傷，清水警分局員警趕到現場警戒，確...

桃園逃逸7年移工買菜酒駕逆向 見警心虛狂奔遭壓地送辦

桃園市觀音區一名46歲武姓越南籍移工昨傍晚騎車要到超市買菜，卻因為逆向行駛遭警方攔查，在盤查過程中突然拔腿狂奔，但只跑了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。