影／台中今強風…2騎士被垂落電線絆倒受傷 1人顱內出血送加護病房

台中市沙鹿區強風疑吹落電線，二名機車騎士今天早上先後騎機車經過被電線絆倒都受傷，其中女騎士顱內出血傷勢嚴重，送進加護病房，警方正調查肇事原因中。

台中市清水警分局表示，今天早上7時1分在沙鹿區中清路七段與三民路口，39歲林姓女子騎機車沿三民路往大雅方向行駛慢車道，行經此路口，機車頭不慎勾到風大垂落電線，同一時間，對向59歲陳姓男子騎機車沿中清路七段往沙鹿方向行駛慢車道，其車頭也撞擊垂落電線。

二名騎士都受傷送光田醫院急救，其中林女傷勢嚴重，目前在加護病房觀察，陳男在急診室留觀傷勢無大礙，他頭臉鼻手擦挫傷，二人經酒測後無酒駕；警方呼籲駕駛人注意車前狀況，至路口應減速慢行，以維護自己生命財產安全。

沙鹿光田醫院表示，今天早上7時多，台中沙鹿區一名39歲女性患者，因自摔車禍送至光田綜合醫院，到院時清醒但意識混亂，四肢也有多處骨折擦傷，臉部顴骨擦傷，因顱內出血導致左耳漏血，目前已送至加護病房。