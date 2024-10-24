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剛與警車交會 苗栗市男子酒駕自撞翻覆輕傷

中央社／ 苗栗縣24日電

苗栗縣苗栗市21歲黃姓男子今天駕駛自小客車行經文山國小附近，才剛與對向車道的警車交會，隨即撞上路旁車輛後翻覆，男子輕傷送醫，經檢測酒測值超標。

苗栗縣警察局苗栗分局指出，上午6時55分接獲民眾通報苗栗市文發路文山國小路段，發生自小客車自撞路邊車輛後翻覆的交通事故，造成自小客車駕駛1人受傷，隨即派遣文山派出所員警前往管制疏導交通，傷患自行脫困後，由救護車送醫救治。

警方調查，黃男駕駛自小客車，由文發路南往北行駛，行經文山國小路段時，先與對向車道1輛警車交會而過，行車路線隨即往右偏移，撞上路邊停放的車輛，接著失控翻覆，四輪朝天。

黃男臉部受傷，酒測值0.39mg/L超過標準值，自稱因為失戀喝了一整個晚上的酒，清晨起床想要吃餐，才會開車出門，沒想到會發生事故。

苗栗警分局指出，詳細事故原因仍待進一步調查，呼籲用路人切勿存僥倖心理，喝酒後千萬別上路，應請親友接送或是搭乘計程車，也提醒民眾切勿以身試法，危害自己與他人的交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

交通事故 苗栗市 車道 酒駕

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