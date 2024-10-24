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大馬觀光客來台找工作 首上工就當詐騙車手

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄婦人尋找投資標的，卻誤入詐騙集團的投資群組，交款給對方時，警方埋伏逮捕的詐團車手，是來台觀光的馬來西亞籍陳姓男子。陳自稱這是他來台第一份工作，不知道被詐騙集團當車手。

據了解，吳姓婦人（50歲）10月初加入某投資公司群組，有自稱理財老師慫恿她，依指示申請APP帳號便可進入投資，短期會有高獲利，吳婦下載「凱怡」投資APP，匯款卻出問題，對方遊說她面交50萬元。吳婦懷疑遇到詐騙集團，詢問高雄警方，警方便請她配合抓詐團成員。

昨晚6時30分許，雙方約定在三民區十全二路三民公園交款，詐團車手出面，警方立即圍上，發現涉嫌當車手的陳姓男子（29歲）是馬來西亞人，在他隨身背包搜出假投資公司識別證和收據等物。

據悉，陳男以觀光名義來台，卻住飯店要找工作，還稱這是他來台的第一份工作，對方告訴他工作輕鬆，將假證件等物拿到飯店給他，要他去收錢，不知道是幫詐騙集團收錢，相當懊悔。警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌，將陳男移送法辦，將溯源追緝幕後詐團成員。

馬來西亞觀光客陳姓男子（左二）涉嫌當詐團車手，昨晚在三民公園被捕。記者林保光／翻攝
馬來西亞觀光客陳姓男子（左二）涉嫌當詐團車手，昨晚在三民公園被捕。記者林保光／翻攝

詐騙集團 車手 馬來西亞

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