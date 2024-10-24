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影／強風來襲…梧棲老翁騎機車被吹到快車道分隔島 警救援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

東北季風強勁，台中市梧棲區昨天風強，一名81歲老翁騎機車被吹到快車道分隔島無法動彈，清水警巡經發現及時救援，也呼籲民眾今天騎車、開車在海線地區要注意強風。

台中市梧棲地區每逢東北季風季節，風勢強勁，尤其梧棲童綜合醫院前的台灣大道8段路口的感受特別大，醫院龐大的建築物阻擋氣流通道，使氣流通過的截面積驟降，大樓兩側的風速因而增加，形成「風切效應」；昨天陸續有機車騎士在醫院大樓前方人車摔倒。

昨天早上9時，梧棲區81歲李姓老翁騎機車，橫越台灣大道8段要到梧棲童醫院時，強大的瞬間風將老翁連人帶車吹到逆向快車道上停在快慢車道分隔島上，所幸後方無來車。

清水警分局安寧派出所警員吳俊龍、林裕財恰巧巡邏經過，見老翁停在快車道上因風大無力停，警方立即迴轉將巡邏車停放於後方警示，體格高大的林姓警員吃力將機車牽至路旁，吳姓警員牽著老翁到安全處，待風較平穩、安全無虞時，員警才放心讓老翁自行騎車離去。

清水警分局安寧派出所長林承亞提醒，梧棲區每當東北季風來臨時，風速大，尤其經過大樓是因風切效應，瞬間級風大，請駕駛人行經時應小心駕駛，放慢車速並應保持安全行車距離，避免風吹偏移導致交通事故發生，尤應注意是否有電線遭風垂落，停車後應隨時拉住車門，避免開車門時造成意外發生。

台中梧棲區出現強風，81歲老翁騎機車被吹到快車道分隔島無法動彈，清水警巡經發現及時救援。圖／警方提供
台中梧棲區出現強風，81歲老翁騎機車被吹到快車道分隔島無法動彈，清水警巡經發現及時救援。圖／警方提供
台中梧棲區出現強風，81歲老翁騎機車被吹到快車道分隔島無法動彈，清水警巡經發現及時救援。圖／警方提供
台中梧棲區出現強風，81歲老翁騎機車被吹到快車道分隔島無法動彈，清水警巡經發現及時救援。圖／警方提供
台中梧棲區出現強風，81歲老翁騎機車被吹到快車道分隔島無法動彈，清水警巡經發現及時救援。圖／警方提供
台中梧棲區出現強風，81歲老翁騎機車被吹到快車道分隔島無法動彈，清水警巡經發現及時救援。圖／警方提供

東北季風 梧棲 車道

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