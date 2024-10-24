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高雄鳳山叔姪激烈口角後...民宅暗夜起火 警消不排除縱火

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區凌晨傳火警，南榮路1棟4樓透天樓房起火，消防隊到場不久撲滅火勢，調查起火原因發覺似有蹊蹺；火警前，屋主和同住的姪子曾爭吵，姪子在樓下情緒激動，警、消不排除縱火，管束屋主的姪子，全案由警方查辦。

今天凌晨零時許，高雄市消防局據報，鳳山區南榮路1棟4樓透天樓房發生火警，燃燒雜物，立即出動人車趕赴火場，發現1樓冒煙，立即由警消撲滅火勢，吳姓屋主（63歲）在樓上獲救。

警方見屋主的姪子吳姓男子（41歲）在樓下酒後情緒激動，管束吳男，後來救護人員警將他預防性送醫，送往國軍高雄總醫院。

警、消調查起火原因，鄰居提及火警發生前，屋主和姪子曾激烈爭吵，屋主上樓後，不久樓下便起火。警、消不排除縱火可能，待消防局確認起火原因後追究責任。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市鳳山區南榮路凌晨發生火警，救護人員將屋主的姪子送醫。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區南榮路凌晨發生火警，救護人員將屋主的姪子送醫。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區南榮路凌晨發生火警。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區南榮路凌晨發生火警。記者林保光／翻攝

姪子 火災 縱火 高雄市

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