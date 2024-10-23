捷運板南線上互踩鞋釀衝突 2男列車上互毆畫面曝光

捷運板南線龍山寺站往江子翠站列車上，今天晚間6時許發生乘客互毆事件。31歲蕭男因不慎踩到45歲趙男鞋子，雙方發生口角進而互毆。海山分局江翠派出所接獲報案到場，發現蕭男及趙男均有受傷，但雙方不願提告，警方詢後依社維法裁處。

據了解，31歲蕭姓男子與45歲趙姓男子今天晚間6時許搭乘捷運板南線，當列車從龍山寺站駛往江子翠站途中，蕭男一時不慎踩到趙男的鞋子，趙男不滿蕭男道歉無誠意也當即回踩報復，雙方發生口角衝突越吵越烈，進而互相拉扯互毆。一旁乘客見狀趕緊遠離2人並立即按下緊急求救鈴。