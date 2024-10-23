國三新竹芎林北上路段4車連環撞 1人受傷送醫

國道3號新竹芎林北上路段今天傍晚5點多發生4車連環追撞及碰撞事故，邱姓男子駕駛的自小客疑因未保持行車安全距離，追撞前方王姓男子的車，導致王男的車又往前碰撞葉姓男子租用的小型車，3車碰撞後，邱男的車又被後方張姓男子的車撞上，邱男受傷送醫，事故發生原因及責任待調查釐清。

警方初步調查，國道3號北向90.2公里處傍晚5點8分發生追撞事故，31歲邱男駕駛自小客追撞前方30歲王姓男子駕駛的自小客，導致王男的車往前碰撞28歲葉男駕駛的租用小客車，3輛小型車發生碰撞後，不料後方54歲張姓男子駕駛的自小客又撞上邱男的車，車禍現場僅邱男一人受傷，送往桃園國軍總醫院檢傷，肇事原因待警方進一步釐清，4名駕駛都無飲酒情形，現場狀況在傍晚5點50分排除。