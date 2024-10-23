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霧濛濛…蔡尚樺陽金公路遇車禍 「離我們超近」下秒兩車對撞

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

電視台節目主持人女星蔡尚樺，今天在THREADS發文，她貼出一段車禍影片，表示今天去拜拜完回程走陽明山的山路，當時霧超大，對向車道車子車速超快，「離我們超近」，沒想到下一秒碰一聲，就撞上她們後面那輛車。

由 @isabellathatgirll 發佈
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金山警分局調查，今天下午1時57分許，金山區台二甲線8K處，據報發生一起交通事故，警方到場處理，疏導交通及現場戒護避免二次車禍，勤務中心派遣6名警力到場協助。車禍當事人不是蔡尚樺，剛好她目擊車禍發生。

據了解，一名女駕駛沿台二甲線台北往金山方向行駛，另名男駕駛由台二甲線金山往台北方向行駛，雙方發生對撞交通事故，女駕駛受傷送往基隆長庚醫院，雙方酒測值為0，下午近4時現場排除，交通恢復正常，案由警方調查處理。

蔡尚樺發文感謝上天保佑，指她去拜拜完回程走山路霧超大，對向車道車子車速超快離她們超近，下一秒碰一聲，就撞上她們後面那輛車。「我跟淳淳都傻眼了，天雨路滑一定要減速慢行，希望大家都平安」。

電視台節目主持人女星蔡尚樺。本報資料照片
電視台節目主持人女星蔡尚樺。本報資料照片

蔡尚樺 車禍 陽明山

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