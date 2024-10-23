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影／機車貼牌拒檢逆向逃逸、衝撞警車 蘆洲2男遭逮身上搜出折疊刀
2名男子日前深夜在新北市蘆洲區未戴安全帽共乘機車拒檢，員警追上準備盤查時，他們又衝撞警車繼續逃，但很快就被攔截壓制逮捕，其中1人身上搜出折疊刀，且機車懸掛他人牌照。
三民派出所警員葉翔哲、鄭乃元19日凌晨0時執行巡邏勤務，在蘆洲區成蘆橋頭發現24歲胡姓男子騎乘機車載20歲張姓男子，2人都沒戴安全帽。員警鳴笛廣播示意停車受檢，他們卻加速往橋下衝向堤防，連續蛇行、逆向飆車逃逸。
巡邏車追到成蘆橋下迴轉道，擋在機車前方，員警開門準備下車盤查時，機車又猛然加速衝撞警車逃離，警方再度追上攔截喝令2人下車，並壓制上銬，隨後在張男褲袋搜出折疊刀，機車則被查出懸掛他人牌照。
胡嫌供稱當時要去買消夜，他自己的機車牌照因違規被吊銷，便借用他人牌照使用，心虛怕被警察開罰所以逃逸。但這下反而比單純交通違規更嚴重，警詢後分別被依公共危險、妨害公務罪嫌、以及違反社會秩序維護法移送法辦。
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