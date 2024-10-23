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婦神情詭異…超商星巴克咖啡、鮮奶拿了就走 下場曝光

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

1名64歲的陳姓婦人昨5時許，於桃園市中央東路超商內行跡詭異，警方獲報到場後了解，陳女於超商內徒手竊取總價值共計408元的濾掛咖啡1盒、鮮奶1罐，之後旋即離開，店員發現後報警處理，全案警詢後依刑法竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

有民眾於網路PO文表示，在中壢錢櫃旁的7-ELEVEN 來來門市買優酪乳時，遇到一個阿姨神情怪異，戴著口罩，手裡拿著個紅色的義順軒袋子。我一進去就看到她不小心撞倒了兩盒咖啡盒，還不打算撿起來，讓我很不爽，於是我就說：「你撞掉的東西不用撿嗎？」她就看著我撿起來放回去。

民眾寫下，接下來她的行為就更怪了，她把一盒星巴克咖啡藏在那個袋子下面，還不斷四處張望。我隱約覺得她有問題，於是決定多留意一下。果然，趁著店員忙著結帳，大家都在排隊，她就悄悄地拿了一大罐家庭號牛奶和星巴克咖啡，偷偷溜出門。我立馬通知了店員，店員迅速反應，衝出去把阿姨抓了回來。阿姨被抓回店裡後，開始說「對不起」還求店員不要報警，理由從「沒錢」變成「有病」，反反覆覆地換說法。但店員很冷靜地回應她：「阿姨，你一開始就知道後果，你要為你的行為負責。」

民眾認為，這樣的行為真的不應該姑息。阿姨明顯知道自己在做什麼，還精心挑選了星巴克的咖啡和家庭號牛奶，並非只是單純缺錢。倘若沒發現，辛苦的店員拿著最低時薪努力工作，卻還得面對這些損失，真的很不公平。

警方獲報到場了解，陳女於超商內徒手竊取總價值共計408元的濾掛咖啡1盒、鮮奶1罐，之後旋即離開，店員發現後報警處理，全案警詢後依刑法竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

1名64歲的陳姓婦人昨5時許，於桃園市中央東路超商內行跡詭異，警方獲報到場後了解，陳女於超商內徒手竊取總價值共計408元的濾掛咖啡1盒、鮮奶1罐，之後旋即離開，店員發現後報警處理。記者翁唯真／翻攝
1名64歲的陳姓婦人昨5時許，於桃園市中央東路超商內行跡詭異，警方獲報到場後了解，陳女於超商內徒手竊取總價值共計408元的濾掛咖啡1盒、鮮奶1罐，之後旋即離開，店員發現後報警處理。記者翁唯真／翻攝
1名64歲的陳姓婦人昨5時許，於桃園市中央東路超商內行跡詭異，警方獲報到場後了解，陳女於超商內徒手竊取總價值共計408元的濾掛咖啡1盒、鮮奶1罐，之後旋即離開，店員發現後報警處理。記者翁唯真／翻攝
1名64歲的陳姓婦人昨5時許，於桃園市中央東路超商內行跡詭異，警方獲報到場後了解，陳女於超商內徒手竊取總價值共計408元的濾掛咖啡1盒、鮮奶1罐，之後旋即離開，店員發現後報警處理。記者翁唯真／翻攝
1名64歲的陳姓婦人昨5時許，於桃園市中央東路超商內行跡詭異，警方獲報到場後了解，陳女於超商內徒手竊取總價值共計408元的濾掛咖啡1盒、鮮奶1罐，之後旋即離開，店員發現後報警處理。記者翁唯真／翻攝
1名64歲的陳姓婦人昨5時許，於桃園市中央東路超商內行跡詭異，警方獲報到場後了解，陳女於超商內徒手竊取總價值共計408元的濾掛咖啡1盒、鮮奶1罐，之後旋即離開，店員發現後報警處理。記者翁唯真／翻攝

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