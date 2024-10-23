警專79週年校慶 內政部：培育國家治安磐石

台灣警察專科學校今天舉行79週年校慶，內政部次長馬士元指出，期勉警專教育與時俱進，培育學生成為國家安全的中堅力量，並感謝所有辛勞的警、消及海巡人員。

馬士元今天到警專主持79週年校慶大會，現場表揚警專第20屆傑出校友、模範警察、績優教職員及頒發警察獎章，包括消防署、海巡署、中國科技大學、國立台灣戲曲學院、校友總會及警友會代表到場同慶。

他致詞表示，針對警、消、海巡人員辛勞工作，且日夜不懈保護人民生命財產安全，表達辛苦慰勉之意。

馬士元指出，內政部長劉世芳上任後成立「警消勤務安全促進與事件調查會」，以廣納各界委員意見，保障警消安全及權益，強化警察、消防等人員勤務安全與心理健全，作為執法人員最堅強的後盾。

他表示，期許在座學子向獲獎者學習，並秉持不間斷地學習，了解社會變遷及脈動，無論是在校學習或未來進入職場執行勤務，都務必做好自我防護，才能保護民眾生命財產、也保障自身安全。

馬士元指出，期勉警專能繼續保持優良的教育傳統，訓練課程也要與時俱進，最後祝福警專79週年生日快樂。